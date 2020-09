Torna la Premier! Chelsea pigliatutto. Lampard e il tabù dei tecnici inglesi

Non sarà la favorita per la vittoria finale, ma dopo anni in tono minore in sede di mercato il Chelsea è tornato a fare sul serio. Nelle ultime stagioni, complice anche la lontananza di Roman Abramovich, l'impressione che il club stava dando era quella di essere se non proprio una ex big, almeno una squadra che non può competere per la Champions League. L'addio di Eden Hazard, che ha ritenuto il suo ciclo a Londra concluso, ne è stato l'esempio. Fatta di necessità virtù lo scorso anno, Frank Lampard ha fatto un ottimo lavoro con una squadra che non ha potuto fare campagna acquisti. La stagione passata ha dimostrato che non tutti i mali vengono per nuocere: perché a seguito delle restrizioni sul mercato il tecnico ha potuto dar spazio a giocatori che probabilmente non ne avrebbero avuto, come Tomori, Mount e Abraham.

La partecipazione alla Champions League, le cessioni di Hazard, David Luiz e Morata da una parte e il solo riscatto di Kovacic dall'altra hanno garantito al Chelsea un attivo importante. Gli addii nelle ultime stagioni di Cahill, Pedro e Willian hanno alleggerito inoltre il monte ingaggi, permettendo alla società di poter agire in modo aggressivo in questa finestra di mercato, senza rischiare di compromettere i parametri del Fair Play Finanziario: gli acquisti di Ziyech (27 anni), Chilwell (23), Sarr (21), Havertz (21) e Werner (24) per quanto dispendiosi verranno spalmati a bilancio per la durata del loro contratto. Giocatori giovani, che se mantengono le promesse permetteranno al Chelsea di stare tranquillo per molto tempo, limitandosi nelle future finestre trasferimenti solo di alcuni accorgimenti.

La palla passa ora a Frank Lampard, che potrebbe essere il primo a rompere un tabù che dura dal 1992, quello degli allenatori inglesi a vincere il campionato: l'ultimo fu Howard Wilkinson, che condusse il Leeds al trionfo.