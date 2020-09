Torna la Premier! City, la priorità è l'Europa. Guardiola in scadenza e senza Messi

vedi letture

Comunque vada, per Pep Guardiola sarà un anno da record. Mai il tecnico catalano era durato più di quattro stagioni, come lui stesso ha dichiarato. Questa, almeno sulla carta, sarà la sua ultima stagione. Contratto in scadenza nel giugno 2021 e teoricamente l'ultima chance per portare a casa l'unica cosa che la proprietà chiede: la Champions League.

Per mettere le mani sul trofeo, una volta aggirato l'ostacolo Fair Play Finanziario, si puntava dopo anni nei quali sono stati spesi, nell'ordine: 215, 318,78 e 167 milioni, a un unico ma determinante colpo: Lionel Messi. Man mano che passavano i giorni il ricongiungimento dell'argentino col tecnico che gli ha permesso di esplodere definitivamente sembrava cosa fatta. Fino al'incredibile epilogo di venerdì 4 settembre, con l'inversione a U della Pulga. Il City si deve accontentare di Ferran Torres e Nathan Aké. Qualcun altro arriverà (Koulibaly?), dall'altra parte della bilancia vi sono gli addii pesanti di David Silva e Leroy Sané. A sostituire lo spagnolo c'è il talento di casa Phil Foden, chiamato alla prova della maturità. Si riparte da un pesante -18 dell'anno scorso col Liverpool: la Premier League non è l'obiettivo numero uno, ma un'altra stagione col campionato compromesso già a Natale non è ammessa.