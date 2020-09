Torna la Premier! Man United, un Van de Beek in più e la solita incognita Pogba

Alla fine il Manchester United ce l'ha fatta: acciuffata la Champions League grazie alla vittoria nello scontro diretto contro il Leicester, riparte consapevole che la strada giusta è stata presa. Si riparte da Ole Gunnar Solskjaer, da Paul Pogba, da Bruno Fernandes. Il norvegese è riuscito a vincere gli scetticismi, ha acquisito credibilità e ha la piena fiducia di squadra e proprietà.

LA RIVINCITA DI SOLSKJAER - La qualificazione in Champions League dà un grande credito al tecnico norvegese. E c'è ancora una Europa League alla portata. Il post-Ferguson è stato duro da digerire, basti vedere i risultati portati da David Moyes e Louis van Gaal, entrambi esonerati per aver fallito il piazzamento fra le prime quattro. E Mourinho, pur portando a casa una Europa League, è stato criticato per il suo gioco sparagnino. Solskjaer al contrario è stato apprezzato per uno stile di gioco più offensivo e per aver valorizzato giovani del vivaio come Greenwood e Rashford. Questo, lo ammette lo stesso tecnico, è solo l'inizio. L'obiettivo è quello di avvicinarsi a Liverpool e Manchester City, che appaiono al momento irraggiungibili. Intanto può partire con una buona base: Wan-Bissaka, arrivato la scorsa estate, ha dato un valore aggiunto sulla corsia destra e a sinistra sta crescendo il giovane Brandon Williams. Sarà importante ora trovare i rinforzi giusti: è arrivato Donny van de Beek, si continua a sognare Jadon Sancho.

QUALE FUTURO PER POLPO PAUL? - Sembrava certo l'addio a fine stagione del francese. Tre cose hanno cambiato le carte in tavola: l'infortunio che lo ha messo fuori causa per sei mesi, rendendo la sua integrità fisica un'incognita. L'impatto del COVID-19 sull'economia del calcio. Infine il rilancio del Manchester United, trasformato dall'arrivo di Bruno Fernandes. E che ha reso i red devils una squadra nuovamente affascinante, anche per lo stesso Pogba. A un anno (con opzione per l'estensione per un'ulteriore stagione) dalla scadenza di contratto la sua permanenza non è ancora certa, ma a Manchester adesso regna l'ottimismo.

LA SVOLTA DI BRUNO Il suo acquisto può considerarsi come uno dei migliori del Manchester United negli ultimi anni. L'esperienza allo Sporting CP lo ha aiutato a completare la maturazione dopo essersi fatto le ossa in Italia. È il leader in campo che mancava, un giocatore che da subito ha dimostrato di poter giocare senza paura. Gioca più palloni di chiunque alto e i risultati sono impressionanti: 8 reti e 7 assist in 14 partite di Premier League. Nessun giocatore ha avuto un impatto simile sull'umore della squadra dai tempi di Eric Cantona (1992).