Torna la Premier! Wolverhampton, una "portoghese" al tavolo delle grandi

Dai Wolves ai Lobos. L'acquisto di Fabio Silva da parte del Wolverhampton alimenta la già nutrita colonia portoghese della squadra: sono 10 i calciatori con passaporto lusitano, più il tecnico Nuno Espirito Santo: Rui Patricio, Roderick Miranda, Ruben Vinagre, Ruben Neves, Joao Moutinho, Diogo Jota, Daniel Podence, Pedro Neto, Fabio Silva e Vitinha per la prima squadra. È di passaporto svizzero ma ha origini portoghesi Christian Marques, difensore dell'Under 17. Totale spese dal 2016 ben 125 milioni.

Regista di queste operazioni, ovviamente Jorge Mendes, che ha un rapporto privilegiato con quello che è uno dei club fondatori della Football League. E che di inglese ormai ha davvero poco: proprietà cinese, anima portoghese. Di inglesi o in generale britannici vanno cercati con lanternino, appena 5 giocatori della prima squadra, di cui solo Coady ha un ruolo rilevante. Dopo l'addio di Doherty, destinazione Tottenham, il capitano è un po' come l'ultimo dei Mohicani. I tifosi si consolino: in fondo dopo anni di vacche magre grazie a questa strategia i Wolves sono tornati nella geografia del calcio inglese e persino europea. La qualificazione in Europa League quest'anno è saltata all'ultimo, dopo il successo dell'Arsenal in FA Cup. Ma le possibilità di ritornare a giocare un torneo continentale sono alte: fondamentale sarà trattenere Adama Traoré e Raul Jimenez, sui quali non mancano le sirene delle big.