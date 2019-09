Torna la Serie A - Come è cambiata la Juventus dopo il mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

È finita un'era. La Juventus, chiusi i cinque anni dorati di Massimiliano Allegri, si è affidata a Maurizio Sarri che, complice la polmonite, esordirà davvero in panchina a Firenze sabato pomeriggio. Del calciomercato bianconero si è scritto in lungo e in largo, e il caos derivante dalle mancate cessioni (caso Emre Can su tutti) è ormai piuttosto evidente. In campo, però, i bianconeri restano senza grossi dubbi i primi della classe.

Golden boy, rientri e alternative. L'affare dell'anno è stato l'arrivo di Mattijs De Ligt, il cui inserimento nell'undici ideale sarà forzato nei tempi dall'infortunio di capitan Chiellini. Poi, alternative di lusso come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot a centrocampo, dove Sarri sin qui ha però soprattutto rispolverato Khedira e Matuidi. L'unico vero titolare partito e arrivato è il terzino destro: via Cancelo, dentro Danilo. In attacco, il rientro di Gonzalo Higuain, che si giocherà (al momento da posizione di vantaggio) il posto da centravanti con Paulo Dybala.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Danilo (Manchester City)

Matthijs De Ligt (Ajax)

Merih Demiral (Sassuolo)

Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain)

Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain)

Aaron Ramsey (Arsenal)

Gonzalo Higuain (Chelsea)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

João Cancelo (Manchester City)

Moise Kean (Everton)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Andrea Barzagli (Ritirato)

La formazione tipo 2018/2019

(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala (Bernardeschi), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

La formazione tipo 2019/2020

(4-3-3): Szczesny; DANILO (De Sciglio), Bonucci, DE LIGT (Chiellini), Alex Sandro; Khedira (RAMSEY), Pjanic, Matuidi (RABIOT); Douglas Costa, HIGUAIN (Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.