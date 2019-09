Torna la Serie A - Come è cambiata la SPAL dopo il mercato

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

Leonardo Semplici è rimasto dopo che per il tecnico fiorentino le sirene capitoline (sponda Lazio) si erano fatte sentire. L'obiettivo per la terza stagione in A degli estensi è e rimane la salvezza, ma quest'anno dopo il calciomercato la rosa appare meno competitiva rispetto al passato.

Fasce fondamentali ma non più così forti - Com'è fisiologico per ogni squadra anche in casa SPAL si è provveduto ad un ricambio. Elementi come Lazzari, Schiattarella e Antenucci avevano concluso il proprio ciclo a Ferrara e hanno salutato. Gli acquisti però non convincono molto, soprattutto quelli per le corsie esterne. D'Alessandro, ad esempio, non garantisce la stessa continuità di rendimento di Lazzari anche in virtù di caratteristiche diverse. In attacco, invece, Di Francesco è chiamato al salto di qualità sotto tutti i profili.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Jacopo Sala (Sampdoria)

Arkadiusz Reca (Atalanta)

Nenad Tomovic (Chievo Verona)

Federico Di Francesco (Sassuolo)

Alessandro Murgia (Lazio)

Marco D'Alessandro (Atalanta)

Etrit Berisha (Atalanta)

Mohamed Fares (Hellas Verona)

Mattia Valoti (Hellas Verona)

Igor (Red Bull Salisburgo)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Federico Viviani (Livorno)

Sauli Väisänen (Chievo Verona)

Alfred Gomis (Dijon)

Pasquale Schiattarella (Benevento)

Mattia Vitale (Frosinone)

Mirko Antenucci (Bari)

Filippo Costa (Napoli)

Manuel Lazzari (Lazio)

Davide Mazzocco (Pordenone)

La formazione tipo 2018/2019

(3-5-2): Viviano; Vicari, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

La formazione tipo 2019/2020

(3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek, Felipe; D'ALESSANRO, Kurtic, Valoti, Missiroli, IGOR; Petagna, DI FRANCESCO. Allenatore: Semplici.