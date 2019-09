Torna la Serie A - Come è cambiato il Bologna dopo il mercato

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

La grande paura, poi tutta Italia stretta attorno a Sinisa Mihajlovic. Il Bologna ha iniziato la stagione nel segno del proprio allenatore, a livello mediatico e non solo. D'altra parte, già nell'ultima stagione l'arrivo del tecnico aveva cambiato, in meglio, le sorti della squadra rossoblù. E il mercato è andato in una direzione chiara.

Confermare. Il colpo più importante è stato il riscatto di Riccardo Orsolini, deus ex machina dei felsinei a fine campionato. Con lui, trattenuti anche Soriano e Sansone. È partito Erick Pulgar, altro giocatore determinante: al suo posto, dentro il pitbull Gary Medel per dare nerbo al centrocampo. Grande curiosità (e nelle prime due giornate, belle conferme) su Takehiro Tomiyasu. Sembrano rinnovate le gerarchie in attacco, con Mattia Destro che pare avanti a Palacio e Santander. Lo schema di base, comunque, non cambia: il Bologna vuole confermare un'ottima seconda parte di stagione.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Mattia Bani (Chievo Verona)

Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden)

Jerdy Schouten (Excelsior)

Stefano Denswil (Club Brugge)

Gary Medel (Besiktas)

Andreas Skov Olsen (Nordsjaelland)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Felipe Avenatti (Standard Liegi)

Filip Helander (Rangers)

Adam Nagy (Bristol)

Erick Pulgar (Fiorentina)

Godfred Donsah (Cercle Brugge)

Arturo Calabresi (Amiens)

Cesar Falletti (Club Tijuana)

Diego Falcinelli (Perugia)

Lyanco (Torino)

Lorenzo Crisetig (SVI)

La formazione tipo 2018/2019

(4-2-3-1): Skorupski; Calabresi (Mbaye), Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (Santander/Destro). Allenatore: Mihajlovic (subentrato a Inzaghi)