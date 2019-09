Torna la Serie A - Come è cambiato il Sassuolo dopo il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

Le sirene di mercato per Roberto De Zerbi sono state rispedite al mittente. E questo è stato senza dubbio un ottimo punto di partenza. Le partenze, però, nella rosa sono state molte e imporanti. Così come gli acquisti. Rimane dunque da capire se il nuovo ciclo riuscirà a portare a casa il solito obiettivo del club emiliano: la salvezza. Per poi puntare a sognare.

Cedere per reinvestire. Sempre - Sensi, Demiral, Lirola sono solo alcuni dei più importanti giocatori ceduti, ma non gli unici. La società però ha lavorato molto sul mercato e gli innesti sono arrivati. Da Obiang a Chiriches, passando per Traoré e Ciccio Caputo. Proprio il bomber ex Empoli potrebbe rivelarsi il valore aggiunto a disposizione di Roberto De Zerbi. In Toscana ha dimostrato di saper segnare anche in A con continuità. Una cosa che lo scorso anno né Babacar né Boateng sono stati in grado di garantire.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Filippo Romagna (Cagliari)

Vlad Chiriches (Napoli)

Gregoire Defrel (Roma)

Mert Müldür (Rapid Vienna)

Pedro Obiang (West Ham)

Francesco Caputo (Empoli)

Hamed Junior Traorè (Empoli)

Jeremy Toljan (Borussia Dortmund)

Rogério (Juventus)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Enrico Brignola (Livorno)

Alessandro Matri (Brescia)

Babacar (Lecce)

Edoardo Goldaniga (Genoa)

Claud Adjapong (Hellas Verona)

Nicholas Pierini (Cosenza)

Cristian Dell'Orco (Lecce)

Pol Lirola (Fiorentina)

Kevin-Prince Boateng (Fiorentina)

Jeremie Broh (Cosenza)

Federico Di Francesco (Spal)

Francesco Cassata (Genoa)

Davide Frattesi (Empoli)

Federico Ricci (Spezia)

Riccardo Marchizza (Spezia)

Martin Erlić (Spezia)

Gianluca Scamacca (Ascoli)

Filippo Bandinelli (Empoli)

Merih Demiral (Juventus)

Stefano Sensi (Inter)

La formazione tipo 2018/2019

(4-3-3) Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi.

La formazione tipo 2019/2020

(4-3-1-2) Consigli; MULDUR, Ferrari, CHIRICHES, Peluso; OBIANG, Locatelli, Duncan; TRAORÈ; CAPUTO, Berardi. Allenatore: De Zerbi.