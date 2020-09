Torna LaLiga! La griglia di partenza delle 20 partecipanti

vedi letture

Oggi pomeriggio riparte il campionato spagnolo. A oggi questa è la griglia di partenza delle 20 partecipanti. Una situazione che potrà cambiare col mercato trasferimenti ancora in corso e che stravolgerà inevitabilmente la fisionomia di diverse squadre. Caccia al Real Madrid, gran favorito per la vittoria.

PRIMA FILA



REAL MADRID

Dopo i 350 milioni spesi lo scorso anno, che hanno comunque portato alla vittoria de LaLiga, quest'anno si va avanti con gli stessi uomini, con l'unica preoccupazione di sfoltire la rosa. Al momento la vera novità è il rientro con un anno d'anticipo di Odegaard dal Real Madrid. Resta ancora spinosa la questione Bale, ma anche senza il gallese la squadra è di gran lunga la favorita per la vittoria finale.

BARCELLONA

Anno di transizione, in attesa delle presidenziali. Via Rakitic, seguiranno a ruota Vidal e Suarez. E l'epurazione continua. La novità è Pjanic, Trincao difficilmente troverà spazio. Resta Messi, ma con che animo? Per Koeman un compito ingrato: verrà accontentato con qualche olandese ma siamo sicuri che ne è valsa la pena lasciare la sua Nazionale?

- - -

SECONDA FILA



ATLETICO MADRID

Si riparte come sempre da Diego Simeone. Riscattato Morata e Carrasco, c'è da piazzare Diego Costa mentre Kalinic ha ormai un piede e mezzo in uscita. Importante trattenere Partey. Il mercato porterà sicuramente novità in attacco. Così com'è la squadra è la terza forza ma a giudicare dai lavori in corso del Barcellona potrebbe anche essere la vera contendente del Real Madrid per il titolo.

SIVIGLIA

Rakitic prende il posto di Banega, manca però Reguilon, tornato al Real Madrid. Riscattato l'eroe di Europa League Bono, che contenderà il posto a Vaclik, mentre è interessante la novità Oscar Rodriguez, messosi in mostra al Leganés nonostante la retrocessione. Obiettivo entrare nelle prime quattro, ampiamenta alla portata.

- - -

TERZA FILA



REAL SOCIEDAD

Madrid ha reclamato con un anno d'anticipo Odegaard ma i baschi si consolano col colpo David Silva. La pausa può aver fatto bene a una squadra crollata verticalmente alla ripresa del campionato. Prima del lockdown il sogno Champions era concreto. L'ossatura è la stessa, lecito riprovarci.

VILLARREAL

Una delle migliori squadre post-lockdown, si è rinforzata a centrocampo approfittando delle difficoltà del Valencia e prendendo addirittura il loro capitano Parejo. Davanti occhio al giapponese Kubo, di proprietà del Real Madrid. Dopo il primo anno di apprendistato a Maiorca può fare il salto di qualità.

- - -

QUARTA FILA



ATHLETIC

Il primo anno senza Aduriz, che ha appeso le scarpette al chiodo senza potersi togliere la soddisfazione di giocare la finale di Copa del Rey, il derby basco con la Real Sociedad che si giocherà solamente quando sarà consentito al pubblico di poter riempire gli spalti. Hanno salutato anche Benat e San José, inevitabile rinforzare il centrocampo. Possibile il grande ritorno di Javi Martinez.

BETIS

Nessun euro fin qui speso, arrivi a parametro zero (Bravo, Ruiz, Montoya) ma nessuna perdita importante. Nabil Fekir, accostato anche al Milan nei mesi scorsi, resterà assieme ai giocatori più importanti. Rimane un dubbio: chi farà i gol? Né Loren Moron né Borja Iglesias hanno dimostrato confidenza con la rete. Tanto meno Sanabria, rientrato dal Genoa.

- - -

QUINTA FILA



VALENCIA

Sulla fiducia parte in quinta fila per il valore della rosa, ancora buono. Ma parliamo di un club con enormi problemi finanziari, che è riuscito momentaneamente a metterci una toppa con le cessioni di Ferran Torres e Rodrigo. È andato via il capitano Parejo, Garay ha salutato sbattendo la porta. Si cercherà alla meno peggio di coprire i buchi lasciati dalle partenze. Per il neo-tenico Javi Gracia un compito tutt'altro che semplice.

GETAFE

Piccolo, brutto e noioso. Eppure efficace. Il Getafe di Bordalas, la risposta low cost a Diego Simeone, ormai è una realtà del massimo campionato spagnolo. Squadra collaudata, compatta, abilissima a colpire nelle ripartenze. Certo, lo stile di gioco non è propriamente aderente ai canoni dell'estetica concepita in Spagna, ma ognuno fa con le armi a disposizioni. Ottimo il riscatto di Cucurella.

- - -

SESTA FILA



CELTA

Dopo due anni a galleggiare di poco sopra la zona retrocessione, i galiziani sono chiamati al riscatto. Qualitativamente, sulla carta, sono superiori a molte squadre: Iago Aspas, Santi Mina e Nolito in attacco sono in pochi a poterseli permettere. È rimasto Denis Suarez che se il fisico non lo tradisce garantisce qualità.

GRANADA

Per la prima volta in Europa, la squadra andalusa deve essere brava a saper gestire il doppio impegno. Solo un anno fa l'Espanyol pagò a caro prezzo la partecipazione in Europa League. Difficile ripetere l'exploit dell'anno scorso: davanti Molina può dare una mano, nonostante le 38 primavere. Interessante Kenedy, arrivato in prestito dal Chelsea.

- - -

SETTIMA FILA



ALAVES

L'anno scorso i baschi hanno palesato una dipendenza dai gol della coppia Joselu-Lucas Pérez. Per questo motivo sono corsi ai ripari prendendo una buona alternativa come il brasiliano Deyverson. Battaglia in mezzo al campo è un ottimo innesto.

LEVANTE

Un campionato tranquillo, quello appena concluso. Classico 4-4-2 applicato dal tecnico Paco Lopez con Roger Martì miglior finalizzatore e l'esperto José Luis Morales che a 33 anni è ancora il giocatore di maggior spessore tecnico. Squadra sostanzialmente invariata.

- - -

OTTAVA FILA



VALLADOLID

Ronaldo è riuscito a costruire una squadra capace di salvarsi, valorizzando anche un giocatore come Salisu, approdato in Premier League. Una squadra che ha palesato qualche problema offensivo la scorsa stagione, con appena 32 reti segnate. Per rimediare ecco Shon Weissman, nell'ultima stagione capace di segnare 30 reti in 31 partite. Parliamo di campionato austriaco e va tarato il coefficiente di difficoltà. Ma per 4 milioni di investimento il rischio è ben calcolato.

OSASUNA

Doveva essere una vittima designata lo scorso campionato, invece è arrivato un sorprendente 10° posto, figlio di un mercato condotto con intelligenza, che ha portato a Pamplona un giocatore divenuto ben presto beniamino del pubblico come l'argentino Chimy Avila. L'argentino però si è rotto il crociato e la sua assenza indebolisce non poco la squadra. Servirà correre ai ripari per non finire in un campionato di sofferenza.

- - -

NONA FILA



EIBAR

Kadzior è la scommessa per sostituire Orellana. Per il resto squadra che allo stato attuale rischia seriamente di scendere. Non c'è più capitan Escalante e davanti ha salutato l'esperto Charles.

HUESCA

Vincitrice dell'ultima Segunda Division non si è fatta trovare con le mani in mano, sistemando tutti i reparti. Sono arrivati giocatori esperti e che hanno già giocato nei maggiori campionati europei come Maffeo, Insua e Gaston Silva in difesa. Occhio a Sergio Gomez, trequartista in prestito dal Borussia Dortmund.

- - -

DECIMA FILA



CADICE

Neopromossa attiva sul mercato. Fa affidamento su una difesa che si è ben comportata in Segunda mentre il reparto avanzato ha visto l'innesto dell'esperto Negredo, che però è reduce da due stagione di pre-pensionamento negli Emirati Arabi.

ELCHE

L'ultima arrivata è, per qualità della rosa e per il poco tempo a disposizione per migliorarla, la candidata principale alla retrocessione. Rosa incompleta che a oggi non può competere nel massimo campionato spagnolo. Urge un restyling in tempi brevissimi per evitare il fracaso.