Toro scatenato. Tutti i numeri del nuovo bomber nerazzurro

Lautaro Martinez is on fire. Grazie alla sua doppietta, l'Inter ha avuto la meglio della SPAL e complice il passo falso della Juventus contro il Sassuolo, si è riportata in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri. L'attaccante argentino sta vivendo un momento di forma straordinario: nelle ultime 3 partite ufficiali, fra campionato e coppa, ha segnato ben 5 gol.

È il miglior marcatore stagionale dell'Inter con 8 centri in campionato e 5 reti in Champions League, staccato Lukaku che di reti ne ha segnate 11, di cui una sola nella massima competizione europea. Non solo, l'argentino è alla terza doppietta stagione: prima della gara di oggi, Lautaro aveva segnato due reti in Champions con lo Slavia Praga ed in campionato contro il Sassuolo.

Il Toro, numeri alla mano, è un giocatore che entra in campo per spaccare subito le partite. Delle 8 reti segnate in campionato infatti, 6 sono arrivate nella prima mezz'ora di gioco. Stesso discorso in Champions League: 4 reti su 5 sono arrivate nei primi 30 minuti. Un dato che dimostra la voglia e la ferocia con cui l'argentino entra ogni volta in campo.