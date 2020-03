Transfermarkt equipara Cristiano Ronaldo e Lukaku: CR7 li blocca su Instagram

vedi letture

Cristiano Ronaldo tiene alla sua immagine, e non è certo una novità. E non sembra aver preso benissimo le valutazioni di Transfermarkt, noto portale di riferimento per le quotazioni sul valore economico dei calciatori. In particolare, CR7 non avrebbe gradito di essere stato equiparato, a livello economico, a Romelu Lukaku. Tanto da bloccare l'account Instagram di Transfermarkt, che ha lamentato di non poter "taggare" il campione della Juventus proprio per questo motivo.