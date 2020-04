Transfermarkt - La Serie A vale un miliardo in meno. Juve più colpita: -140 milioni

vedi letture

La Serie A perde oltre un miliardo di euro. Almeno a livello teorico: è questo, secondo Transfermarkt, il crollo nella valutazione dei calciatori del massimo campionato italiano dovuto all’emergenza Coronavirus. Il portale, che ogni due settimane propone un aggiornamento del proprio database, ha infatti rivisto decisamente al ribasso le proprie stime.

La Juventus è la più colpita in assoluto. Il valore della rosa dei bianconeri crolla infatti da 755 a 614 milioni: - 140,8. Seguono Inter (-132,05 milioni) e Napoli (-129,40). In termini relativi, però, non è la Vecchia Signora la squadra più “bersagliata” dal Covid-19: Torino, Udinese e Lecce, con basi di partenza ovviamente diverse, vedono calare il valore delle proprie rose del 20,1% mentre i bianconeri si fermano a -18,6%: appena sotto la media del crollo, da questo punto di vista. Nella foto in calce tutte le variazioni delle rose, tratte da Transfermarkt.it.