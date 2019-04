I tre acquisti di Saputo: Soriano, Sansone e Mihajlovic. 23 punti in 14 gare

© foto di Giacomo Morini

Il Bologna rischiava davvero molto, a gennaio, di andare in B. Dopo avere provato ad acquistare dei terzini - mai arrivati, come Spinazzola - che avrebbero dato una fisionomia diversa alla squadra, Joey Saputo ha deciso di sostituire Filippo Inzaghi con Sinisa Mihajlovic. Una intuizione ottima, sebbene qualche settimana prima fosse stato proprio il serbo a non dirsi convinto di ripartire dalla panchina felsinea. Oltre a questo c'è da sottolineare come i giocatori siano cambiati, almeno in parte, visto che Pulgar è stato il simbolo delle ultime partite - con i gol - mentre gli arrivi di Lyanco, Soriano e Sansone non potevano che portare un salto di qualità che è apparso evidente nelle ultime 5 gare casalinghe, con 5 vittorie.

Mihajlovic nelle ultime 14 gare ha avuto un rendimento da Champions League, con 23 punti in 14 partite. E ora c'è da capire quale sarà il futuro, perché alcune porte potrebbero aprirsi. La Lazio lo sta seguendo con attenzione, al di là della scelta eventuale di continuare con Simone Inzaghi. Il tecnico bolognese ha ancora un anno di contratto, ma settimana scorsa ha già detto di voler capire quali porte si apriranno, salvo poi rintuzzare in settimana. Non è detto che quello biancoceleste non sia un porto dove approdare.