I tre giorni decisivi per il calcio internazionale: adesso si decide come e quando ripartire

Il Corriere dello Sport fa il punto su quella che sarà la tre giorni di rese dei conti. Si parte con l'Assemblea di Serie A, domani il calcio italiano si confronterà con il Ministro Spadafora in merito al protocollo per la ripresa degli allenamenta. Poi giovedì, dopo la riunione di oggi con Federazioni e domani con Eca e Leghe, l'esecutivo della UEFA stabilirà come e anche qualndo si ritornerà in campo per concludere la stagione. Tre giorni, spiega il giornale sportivo, che decideranno probabilmente una volta per tutte quello che potrebbe essere il calendario del calcio italiano e internazionale.