Tre indizi fanno una prova: cosa è successo alla difesa della Samp?

Il calcio, si sa, capovolge i pronostici. Smentisce le statistiche e zittisce i record. Il campo è l’unico insindacabile giudice. Lo è anche nel caso della Sampdoria. La formazione blucerchiata fino a un mese fa era una macchina perfetta. Si elogiava, giustamente, una retroguardia impeccabile e capace di subire solo quattro gol nelle prime nove partite risultando la migliore a livello europeo dopo squadre del calibro di Manchester City e Liverpool. Poi qualcosa è andato storto. Tre sconfitte consecutive e ben 11 gol subiti, quasi il triplo. “Non abbiamo saputo stare dentro la partita nei momenti di difficoltà” ha dichiarato alle televisioni il tecnico di Bellinzona dalla pancia dell’Olimpico. Va sottolineato come la squadra non solo fatichi nel cercare di rialzarsi una volta che viene colpita dagli avversari ma, come in occasione delle ultime due uscite stagionali, tenda a prestare il fianco alla goleada dell’avversario.

TRE INDIZI FANNO UNA PROVA - La gara col Milan ha acceso un campanello d’allarme con la squadra di Marco Giampaolo che si è trovata per la prima volta in stagione a subire tre reti in una sola partita. L’involuzione però è proseguita nel tempo con Audero che si è dovuto chinare otto volte nelle ultime due uscite stagionali. Il doppio ko, sempre per 4-1, contro Torino e Roma hanno fatto accendere una spia rossa nella formazione ligure. Occorre dunque porre un rimedio a questa situazione anche perché, dopo la sosta, c’è una partita a cui i tifosi tengono molto e che una città intera aspetta con ansia. Il derby accoglierà a braccia aperte la Samp che deve ritrovare la compattezza dei giorni migliori.