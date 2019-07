I tre innesti del Milan: 46 milioni per Krunic, Bennacer e Theo

Rade Krunic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha finora portato a casa tre volti nuovi. Il più costoso è Theo Hernandez, pagato 20 milioni di euro dal Real Madrid, dopo due stagioni tutt'altro che brillanti. L'anno scorso è stato prestato alla Real Sociedad, dove ha giocato la metà delle gare, l'anno prima era stato preso con il versamento della clausola rescissoria all'Atletico, ma le presenze in Liga sono state appena tredici, chiuso da quel mostro sacro che è Marcelo. In compenso i rossoneri hanno altri tre esterni a sinistra come Rodriguez, Strinic e Laxalt: bisognerà agire in uscita, non sarà semplice, per poi puntare uno stopper.

KRUNIC E BENNACER - Poi ci sono i due centrocampisti dell'Empoli, pagato rispettivamente 8 e 16 (più due di bonus). Gli azzurri, retrocessi, hanno preso 40 milioni dalle cessioni di tre centrocampisti, più otto per Di Lorenzo e sette per Caputo. Prezzi alti, forse un pelino troppo, seppur Bennacer - oggi arrivato con una mise tutt'altro che imperdibile - abbia vinto il premio come miglior giocatore della Coppa d'Africa. Il tempo darà, o meno, ragione a Maldini, ma finora i 46 milioni sono stati spesi per chi non è stato titolare inamovibile nella sua carriera, oppure per chi è retrocesso dalla A.

CHE COSA SERVE - Il Milan deve trovare fondi per sbloccare le prossime operazioni. In primis un difensore, perché al centro ci sono solo Musacchio e Romagnoli, poi probabilmente una spanna per Piatek, soprattutto dovessero arrivare offerte per gli altri attaccanti. Da Cutrone a Suso, pensando però che Andre Silva aiuterà a sbloccare 30 milioni.