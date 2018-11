I tre tenori non girano: Juve 0-0 al 45' col Valencia. Grazie a Szczesny

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manca l'intesa tra i tenori in attacco nella Juventus contro un Valencia solido e il primo tempo finisce 0-0 anche grazie alla paratissima in chiusura di frazione di Szczesny su Diakhaby. Dal 1' Allegri sceglie i titolarissimi, soprattutto tra i pali, in difesa e in attacco. A centrocampo pesca quel che non è nel mare magnum degli infortunati e degli assenti, vedi Khedira, Emre Can, Bernardeschi. Tre su tre disponibili, Matuidi e il lanciati stimo Bentancur ai fianchi di Pjanic. Marcelino, integralista del 4-4-2, non si discosta dal suo schema tipo: Coquelin è adattato sulla destra ma pur di schierare i treni esterni, c'è l'ex Arsenal davanti a Wass. Davanti, Rodrigo e Santi Mina, Batshuayi parte dalla panchina. L'inizio della sfida è un piccolo trotto, è uno studiarsi reciproco. Ronaldo allunga la falcata ma impatta sul binario valenciano. Dybala stringe per evitare Gayà e lasciar spazio e gamba a Cancelo. La prima notazione della gara è un giallo a Bentancur per intervento scomposto su Guedes al 14'. Tatticamente la Juve è un sonnolento camaleonte, Ronaldo rincula e s'accentra, tra 4-3-3 e 4-3-1-2. Al 25' un timido destro contrato del portoghese è un brivido battezzato a fil di palo dall'ex al vetriolo Neto. Poca roba, però. Fischi dell'Allianz, pochi istanti più tardi: contatto tra Pjanic e Kondogbia. I due si toccano ma il bosniaco accentua, Collum non indica il dischetto. Gli animi son tesi, le occasioni latitano. Gayà prende un giallo, Bonucci dà qualche spintone in area a Gabriel, Ronaldo fatica a pungere ma poc'altro. Anche perché l'Intesa con Dybala non pare quella dei tempi migliori e pure con Mandzukic, almeno per questi 45', il feeling non arriva ad occhi chiusi. Però dall'altra parte il Valencia è quadrato e compatto. Integrale, oltre che integralista e allo scoccare del primo tempo, serve una parata da cineteca di Szczesny per arginare l'incornata di un ottimo Diakhaby. Allegri scuote la testa. Anche se per adesso basta così.