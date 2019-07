Troppi casi, pochi attaccanti, cessioni in ritardo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è felice Antonio Conte. Ma come potrebbe esserlo? Non è semplice per nessuno presentarsi alla prima uscita amichevole della stagione con Esposito-Longo in attacco. Anche se si tratta di una gara di metà luglio, anche se Lautaro Martinez arriverà. E' difficile per tutti, figurarsi per Antonio Conte che vorrebbe le sue squadre complete già a inizio preparazione.

Questa Inter invece è ancora un cantiere aperto. Con troppi giocatori che si allenano con lui chiaramente fuori dal progetto e troppi assenti che aspettano solo l'offerta giusta per aggregarsi.

Non è facile questa estate nemmeno per Steven Zhang. Perché nel primo anno senza i paletti del Financial Fair Play si trova ad aver speso già più di cento milioni di euro. Ed è alle prese con una squadra che, anche con un altro allenatore, sarebbe chiaramente incompleta. Mancano un paio di attaccanti, manca un esterno sinistro titolare perché Perisic è stato pubblicamente bocciato da Conte. "Può essere solo l'attaccante", ha detto il tecnico in riferimento al croato. Il cui ruolo non è mai stato quello di attaccante.

E allora sul tavolo degli imputati ecco i dirigenti, Ausilio e Marotta. Che hanno deciso di escludere palesemente dal progetto Icardi e Nainggolan con risultati fino a questo momento controproducenti. Perché adesso tutti aspettano, perché tutti sanno che sono sul mercato (e adesso, grazie a Conte, lo sanno anche di Perisic) e quindi vigilano in atteso degli ultimi giorni di agosto. Per una corsa al ribasso che di certo all'Inter non fa bene, anche per racimolare le risorse economiche necessarie da reinvestire sul mercato in entrata.

E qui tornano in auge i nomi per il reparto avanzato: Edin Dzeko e soprattutto Romelu Lukaku. Per entrambi c'è distanza, per entrambi non si sa se e quando si chiuderà la trattativa. Nel frattempo, Conte continua a perdere la pazienza, la preparazione scivola via e nemmeno le altre cessioni (da Joao Mario, a Dalbert, passando per Borja Valero) vanno in porto. Dettagli che fanno di questa estate una estate complicata. Anche se è arrivato Conte, anche se tra il riscatto di Politano e i volti nuovi circa 100 milioni di euro sono già stati spesi.