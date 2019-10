Turchia, i politici francesi chiedono l'annullamento di Francia-Turchia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il leader del centro destra francese, l'UDI, Jean-Cristophe Lagarde, ha chiesto su Twitter prima e tramite i mezzi di comunicazione francesi poi, l'annullamento della gara di qualificazione di stasera verso Euro 2020 tra Francia e Turchia. "Col saluto militare, la Nazionale turca ha superato il confine che deve separare sport e politica. Non possiamo accogliere domani (oggi, ndr) chi saluta così il massacro ai nostri alleati Curdi. Una partita non può essere una petizione politica per un esercito e per un regime che massacra i nostri amici curdi". Un messaggio raccolto anche da altri esponenti politici come Martine Billard.

Avec ce salut militaire, l’équipe de football turque a hélas brisé la frontière qui doit séparer le sport de la politique. On ne peut décemment accueillir demain au Stade de France ceux qui saluent le massacre de nos alliés Kurdes ! #AnnulationMatchFranceTurquie pic.twitter.com/tjzRLYZsZL — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) October 13, 2019