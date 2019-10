Turchia, il ct Deschamps: "Parlo solo di calcio e non esco fuori tema"

© foto di Imago/Image Sport

E' giusto o non è giusto disputare questa sera il match tra Francia e Turchia allo Stade De France in virtù della guerra che sta andando in scena nella parte nordorientale della Siria? E' una delle domande poste ieri in conferenza stampa al ct transalpino Didier Deschamps, che s'è praticamente rifiutato di rispondere: "Tutti sono liberi di scrivere, di parlarne, ma io non entrerò nel tema - ha detto -. Voglio restare in una sfera sportiva e ciò che mi interessa è quello che accadrà sul campo".