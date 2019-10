Turchia, like di Gundogan ed Emre Can a Tosun: i due chiariscono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il calciatore dell'Everton, e autore del gol decisivo contro l'Albania, Cenk Tosun, ha postato la foto dell'esultanza della squadra con il saluto militare. "Per la nostra nazione, specialmente per chi rischia la vita per la nostra nazione", il post su Instagram dell'attaccante.

I like di Gundogan e Can Alla foto sono arrivati i like di Ilkay Gundogan ed Emre Can, nazionali tedeschi con origine turca. Successivamente entrambi hanno tolto il like e si sono spiegati a Kicker. "L'ho tolto quando ho visto che era una foto con connotazione politica -ha detto Gundogan-, dopo quel che è successo lo scorso anno (dove è stato ritratto con Erdogan), l'unica cosa che voglio evitare è prendere posizioni politiche". "Ho messo mi piace senza badare al contenuto", la spiegazione di Can.