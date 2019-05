Tutto sotto controllo, ma non troppo. Milan, ancora nubi all'orizzonte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il Milan, ultimamente, non ci si annoia mai. Tra espulsioni, ritardi, infortuni, sfottò e litigi, le ultime settimane dei rossoneri sono state piuttosto movimentate. Un problema per chi deve far rispettare le regole; adesso la parola d'ordine è fare cerchio e cercare di conquistare tre successi nelle ultime tre partite di campionato, sperando di approfittare di un passo falso dell'Atalanta e festeggiare il ritorno in Champions League. Il Milan, dopo la vittoria contro il Bologna, prova a compattarsi nonostante i problemi delle ultime settimane. "Tutto sotto controllo", è quello che è emerso dalle dichiarazioni nel post-partita di Leonardo e Gattuso. L'impressione è che in casa rossonera non sia tutto rose e fiori e che a luglio si dovrà ripartire quasi da zero, soprattutto se non si dovesse raggiungere l'agognato quarto posto.

Un nuovo nuovo inizio, con un allenatore diverso e una squadra che subirà delle modifiche a seconda degli obiettivi da perseguire. Uno scenario impensabile prima del derby di ritorno, quando il Milan era terzo e viaggiava sulle ali dell'entusiasmo. Invece, quella attuale rischia di essere l'ennesima stagione da buttare, anche se dovesse arrivare un piazzamento superiore a quello degli anni passati. Perché dalla Champions dipendono le ambizioni della società e la possibilità di migliorare una rosa che, a conti fatti, è composta da pochi elementi di spessore.