Tuttocampista col vizio del gol: Samp pronta ad accogliere Thorsby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un colpo a sorpresa per la Sampdoria. Il mercato di gennaio è aperto ufficialmente da poco più di 24 ore e i blucerchiati si stanno assicurando una pedina per il centrocampo del futuro. Il club di Corte Lambruschini è ormai ai dettagli per Morten Thorsby, classe 1996 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con gli olandesi dell’Heerenveen. L’unico nodo che dovrebbe essere sciolto prossimamente sarà quello legato al suo approdo all’ombra della Lanterna. Per il momento, si scrive, che il norvegese dovrebbe essere aggregato al gruppo dal prossimo luglio ma non è escluso che si possano aprire spiragli già per il mese in corso. Il ragazzo comunque dovrebbe essere già in città per le visite di rito, dopo di che si prenderà una decisione in merito.

CENTROCAMPISTA COL VIZIO DEL GOL - Destro naturale, Thorsby può ricoprire diversi ruoli del centrocampo, giocatore molto adatto al credo di Marco Giampaolo. Con la maglia dell’Heerenveen, il ragazzo ha spesso ricoperto il ruolo di mezzala ma all’occorrenza può anche essere impiegato sia da play basso che da innesco per le due punte, rimanendo sempre nel 4-3-1-2 blucerchiato. In stagione ha collezionato 12 presenze con cinque reti, dimostrando anche un ottimo feeling con il gol.