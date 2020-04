TuttoJuve - La Juve vuole rinnovare il contratto di Bentancur per evitare tentazioni

Sulle colonne di 'TuttoJuve.com' c'è un approfondimento relativo al futuro di Rodrigo Bentancur. Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, il club bianconero è pronto a rinnovargli il contratto. "La Juventus - si legge - intende sicuramente blindare il calciatore ex Boca, con il contratto che scade nel 2024. Al momento il rischio di partenza non c''è, ma bisognerà stare sicuramente attenti alle sirene del mercato con club spagnoli ed inglesi che potrebbero anche mettere sul piatto delle cifre importanti e, di questi tempi, il rischio di cadere in tentazione c'è sempre".