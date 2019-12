"Torreira perfetto per Gattuso: primo obiettivo della regia". TuttoNapoli.net, nel giorno di Natale, dedica la sua homepage alla priorità del mercato azzurro: Lucas Torreira.

Il regista ex Sampdoria, in questa stagione, ha collezionato finora 22 presenze con 2 gol tra le fila dell'Arsenal, senza riuscire però a diventare un titolare inamovibile coi Gunners. Mister Gattuso lo reputa invece una prima scelta per rinforzare la mediana del Napoli ed ecco che a gennaio le porte della Serie A potrebbero dunque riaprirsi per il talento uruguaiano, volato in Premier League nell'estate 2018.