Tuttosport - Domani l'assemblea, ma la Juventus ha già deciso: Fabio Paratici resta in bianconero

vedi letture

Nella giornata di domani, spiega Tuttosport, andrà in scena l'assemblea degli azionisti della Juventus che straordinariamente non andrà in scena all'Allianz Stadium, bensì alla Continassa. Il motivo è da addurre alle restrizioni da Coronavirus e non si dovrebbe andare oltre la mezz'ora di tempo nella successione di interventi e voti.

I temi all'ordine del giorno - In agenda c'è l'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 30 giugno con una perdita di circa 90 milioni di euro, ma anche altri temi dettati dall'attualità.

Il futuro di Fabio Paratici - Sarà un "non tema", per Tuttosport. Nel senso che nonostante le molte voci sul possibile addio del responsabile dell'area tecnica, questa non è una possibilità contemplata dalla Juventus. L'uomo mercato bianconero resterà in sella visto che da una parte e dall'altra c'è soddisfazione e voglia di proseguire il matrimonio. Tanto che lo stesso Paratici starebbe già programmando il mercato di gennaio e dettando le linee guida in vista della prossima estate. C'è poi la questione del possibile rinnovo oltre il 2021: il tema è caldo e le parti ne stanno già parlando (lo stesso Paratici ha voglia di restare e per questo ha rifiutato il Manchester United), anche se per l'eventuale firma si dovrà attendere ancora un po'.