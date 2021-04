Tuttosport e l'incontro Agnelli-Allegri: "La partita col Napoli può essere già decisiva per Pirlo"

vedi letture

"Juve, incontro Agnelli-Allegri: ecco succederà adesso". L'edizione online di Tuttosport racconta i possibili sviluppi sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. "La società bianconera è ferma nella difesa di Pirlo che viene considerato l'allenatore anche per la prossima stagione. Ma la situazione è da valutare giorno per giorno e la partita contro il Napoli può essere decisiva. Il fattore Champions incide molto", si legge sul portale.

In tutto questo, proprio tra l'ex allenatore e il patron della Vecchia Signora sabato c'è stato un contatto a Forte dei Marmi: breve chiacchierata e auguri pasquali (nessuna visione del derby insieme). Tutto considerato "normale" nell'ambiente bianconero, anche se è proprio Massimiliano Allegri colui che i tifosi chiedono a gran voce per riportare in alto Cristiano Ronaldo e compagni.