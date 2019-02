© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Hamsik saluta Napoli", scrive questa mattina Tuttosport nelle sue pagine interne. Standing ovation del San Paolo per l'ultima di Marekiaro dopo 12 anni in maglia azzurra. Ma per lui solo 20mila tifosi in uno stadio semi vuoto. Nessuno vuole credere nell'addio