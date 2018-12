Tuttosport: "Juventus: Mourinho ha scaricato Pogba"

Spazio alla Juventus e al mercato sulla prima di Tuttosport oggi in edicola. "Juve, Mou scarica Pogba". Polveriera United, altro acceso diverbio con Mourinho che ha apostrofato duramente il francese. "Sei un virus"". I tabloid inglesi riportano l'acceso diverbio tra tecnico e giocatore nello spogliatoio. Nell'ultima sfida i Red Devils hanno pareggiato soltanto in rimonta per 2-2 in casa del Southampton e sono sotto la lente d'ingrandimento e nel mirino di tutta la critica inglese.