Tuttosport - Milan, Pioli valuta: dimettersi dopo la Juve o continuare fino a fine stagione

La situazione caldissima in casa Milan mette alle strette anche Stefano Pioli. Con Boban in uscita, Maldini e anche Massara in bilico, secondo quanto riferito da Tuttosport è tempo di riflessioni pure per il tecnico emiliano, destinato con ottime probabilità a cedere il posto a Ralf Rangnick a fine stagione. Di conseguenza, dopo l'imminente impegno in Coppa Italia contro la Juventus, anche Pioli, sostenuto proprio da quest'area tecnica sostanzialmente sfiduciata, potrebbe prendere una decisione clamorosa. Due le alternative: salutare la panchina rossonera ora per decisione propria, o arrivare fino a giugno per orgoglio personale, provando a riportare il Milan in Europa.