vedi letture

Tuttosport - Milan, rientra Braida: avrà un ruolo istituzionale

Saranno tre mesi decisivi per la scrivania del Milan. Perché è possibile che ci sia una nuova rivoluzione tra i rossoneri, ancora da capire se morbida come nel 2019 - dentro Boban e Maldini al posto di Leonardo - oppure più pesante come le scorse stagioni. C'è però una vecchia icona del Milan come Ariedo Braida che sarebbe sul punto di tornare in rossonero. Dovrebbe esserci un ruolo istituzionale, anche se molto dipenderà chi sarà al timone a giugno. Perché c'è anche l'ipotesi di un nuovo ruolo sul campo, affiancando Boban alla guida dell'area tecnica.