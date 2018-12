© foto di Simone Bernabei

"Juve-Ramsey, si fa!". Chiuso col capitolo razzismo e violenza negli stadi, Tuttosport parla anche di mercato nella sua prima pagina, in particolar modo della Juve. Il gallese dell'Arsenal è sempre più vicino ai bianconeri, un colpo a zero (è in scadenza a giugno, ndr) che regalerebbe qualità ed esperienza al reparto centrale di Max Allegri.