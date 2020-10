Tuttosport - Paratici non andrà alla Roma. Ma non è detto che rimanga alla Juve

Fabio Paratici come prossimo direttore sportivo della Roma. Un’idea che il club giallorosso coltiva da tempo, ma che, secondo Tuttosport, non sembra destinata a lieto fine. Secondo il quotidiano torinese, infatti, il corteggiamento dei capitolini sarebbe respinto anche in futuro. Discorso diverso è quello legato alla permanenza alla Juve: non è scontata, ma finora lo stesso Paratici ha detto no alle telefonate arrivate dal Manchester United e dal Paris Saint-Germain. Il 15 ottobre, infine, si terrà l’assemblea dei soci della Juventus: l’occasione più consona per comunicare eventuali novità nel management del club campione d’Italia.