Continua il duello a distanza fra il Torino e Gianluca Petrachi, ex ds granata approdato alla Roma non senza polemiche. A tal proposito Tuttosport riporta un virgolettato che il nuovo dirigente capitolino avrebbe detto a margine della presentazione di Mkhitaryan due giorni fa: "Quando io la prima volta a maggio ho incontrato l’Inter ho posto il mio prezzo per Edin, poi quel prezzo non è mai arrivato dall’Inter". Parole, queste, che avvalorerebbero la tesi granata sull'operatività in chiave giallorossa del dirigente ben prima della fine della scorsa stagione. Ovvero quando era ancora un tesserato del Torino.