Tuttosport: "Questo Bayern Monaco è un uragano"

"Questo Bayern è un uragano, Barcellona distrutto e umiliato. Adesso i bavaresi sono i favoriti per il trionfo finale", così Tuttosport in edicola questa mattina. I bavaresi, dopo la clamorosa batosta rifilata ieri sera al Barcellona, sono assolutamente inaffrontabili. Non sono di un altro pianeta, sono di un’altra galassia. Ora occorre trovare un rivale al Bayern, per evitare che la storia di questa anomala Champions post Covid non abbia un finale scontatissimo e che al momento appare già scritto.