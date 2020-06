Tuttosport: "Sau, l'uomo del destino". Benevento di nuovo in A a colpi di record

vedi letture

"Sau, l'uomo del destino" è il titolo con il quale TuttoSport racconta la serata dell'aritmetica promozione in Serie A del Benevento. "In dieci dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Caldirola, il Benevento non perde la lucidità trovando il gol che blinda la promozione dei record". Inzaghi raggiante: "Non solo abbiamo vinto, ma anche scritto la storia". E ancora sul tecnico: "Stagione fantastica dominata a colpi di record per riscattarsi dopo l'amaro esonero di Bologna: SuperPippo sa fare la differenza anche in panchina".