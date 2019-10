Tuttosport sul Milan: "Elliott prosegue opera di risanamento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport la sua pagina sul Milan parlando, giocoforza, del bilancio appena approvato con il passivo di 145,9 milioni di euro, in aumento di circa 20 rispetto all'anno prima. Un dato che, letto in maniera nuda e cruda, sarebbe allarmante. Però Elliott, come 12 mesi fa, ha deciso di proseguire l'opera di risanamento molte voci degli investimenti già operati. Per invertire la rotta ci sarà bisogno di un grande lavoro delle persone, serve aumentare i ricavi, al Milan stimano di vedere risultati sensibili nei prossimi 12-24 mesi.