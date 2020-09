TyC Sports - Lionel Messi resta al Barcellona: tutte le ragioni di una decisione clamorosa

Lionel Messi ha deciso: resta al Barcellona. L'emittente TyC Sports argomenta così la sua scelta di rimanere blaugrana fino al 2021: nonostante il burofax e la clausola unilaterale per liberarsi dal contratto, la Pulga alla fine ha deciso di evitare una battaglia legale col club della sua vita. L'ultimo ricordo di Messi con la maglia del Barça non sarà così il ko per 8-2 col Bayern, col giocatore che ha scelto di non andarsene da un'uscita secondaria e soprattutto tra le polemiche, per poter chiudere diversamente la sua lunga storia in Catalogna.