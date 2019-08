UCLdraw - Il girone del Napoli: i segreti di Liverpool, Salisburgo e Genk

Fonte: In collaborazione con Andrea Losapio e Simone Bernabei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I campioni d'Europa per il Napoli di Carlo Ancelotti: il Liverpool era sicuramente una delle avversarie da evitare a tutti i costi, e invece gli azzurri l'hanno ricevuta "in regalo" dall'urna di Montecarlo. Che però nel complesso ha omaggiato il club partenopeo di due avversarie sulla carta abbordabili come Salisburgo e Genk. A meno di passi falsi clamorosi, il passaggio agli ottavi sembra un obiettivo realistico. Per conoscere meglio pregi e difetti delle future avversarie del Napoli, le abbiamo analizzate in modo dettagliato nelle schede che potete trovare cliccando sui relativi link.

Liverpool - Clicca qui per la scheda dei Reds

L'allenatore - Jurgen Klopp

La stella - Mohamed Salah

La possibile rivelazione - Alex Oxlade-Chamberlain

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Salisburgo - Clicca qui per la scheda degli austriaci

L'allenatore - Jesse Marsch

La stella - Dominik Szoboszlai

La possibile rivelazione - Erling Braut Haland

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Stankovic; Farkas, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Berned, Mwepu, Szoboszlai; Haland, Daka.