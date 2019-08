UCLdraw - Il girone dell'Atalanta: i segreti di City, Shakhtar e Dinamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inserita in quarta fascia, l'Atalanta non si aspettava certo un sorteggio morbido. Escluso il Manchester City, però, il girone C della prossima Champions League vedrà i bergamaschi di Gasperini impegnati contro Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: poteva andare molto peggio, e sognare non è più vietato. Per conoscere meglio pregi e difetti delle future avversarie dei nerazzurri, le abbiamo analizzate in modo dettagliato nelle schede che potete trovare cliccando sui relativi link.

Manchester City - Clicca qui per la scheda del City

L'allenatore - Josep Guardiola

La stella - Kevin De Bruyne

La possibile rivelazione - Phil Foden

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; D.Silva, Rodri, De Bruyne; B.Silva, Aguero, Sterling.

Shakhtar Donetsk - Clicca qui per la scheda degli ucraini

L'allenatore - Luis Castro

La stella - Taison

La possibile rivelazione - Tetê

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Piatov; Bolbat, Krvytsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko; Teté, Marlos, Taison; Moraes.