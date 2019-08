UCLdraw - Il girone dell'Inter: i segreti di Barça, Dortmund e Slavia Praga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Borussia Dortmund per il secondo posto: pare questa la fotografia del Girone F di Champions League, quello che in Spagna hanno già ribattezzato girone della morte. Raggruppamento complesso, in effetti, anche se il Barcellona pare avere una marcia in più rispetto alle altre due, mentre lo Slavia Praga difficilmente andrà oltre al ruolo di Cenerentola. Per conoscere meglio pregi e difetti delle future avversarie dei nerazzurri, le abbiamo analizzate in modo dettagliato nelle schede che potete trovare cliccando sui relativi link.

Barcellona - Clicca qui per la scheda dei catalani

L'allenatore - Ernesto Valverde

La stella - Lionel Messi

La possibile rivelazione - Carles Aleña

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Borussia Dortmund - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Lucien Favre

La stella - Marco Reus

La possibile rivelazione - Jadon Sancho

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer.