UCLdraw - Il girone della Juve: i segreti di Atletico, Bayer e Lokomotiv

La Juventus ritrova l'Atletico Madrid, questa volta nel girone e non nella fase a eliminazione diretta, ma pesca abbastanza bene per quanto riguarda le altre due avversarie. Il Bayer Leverkusen è una formazione insidiosa, ma sulla carta inferiore. E la Lokomotiv Mosca una delle squadre in assoluto più abbordabili dell'intera quarta fascia. Per conoscere meglio pregi e difetti delle future avversarie dei bianconeri, le abbiamo analizzate in modo dettagliato nelle schede che potete trovare cliccando sui relativi link.

Atletico Madrid - Clicca qui per la scheda dei Colchoneros

L'allenatore - Diego Simeone

La stella - Jan Oblak

La possibile rivelazione - Joao Felix

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Morata.

Bayer Leverkusen - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Peter Bosz

La stella - Kai Havertz

La possibile rivelazione - Paulinho

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Hradecky; Bender, Tah, Dragovic, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey.