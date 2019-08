UCLdraw - Juve, Ronaldo: "Spero che sia l'anno giusto per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato a margine del sorteggio Champions a Montecarlo a Marca:

Un altro duello contro l'Atletico Madrid, cosa ne pensa?

"E' un'altra partita rispetto a quella che abbiamo giocato la scorsa stagione. E' una grande squadra, lo sanno tutti. Ho passato molti anni al Real e li conosco benissimo. Spero che non mi urlino altre cose antisportive come già accaduto, ma è ovvio che spero di giocare una bella partita".

Il vostro obiettivo è vincere la Champions?

"Quale squadra non si rafforzata questa estate? Tutte le squadre lavora per vincere. Spero che la Juventus abbia fatto meglio degli altri. Speriamo di vincere in questa stagione ma è la competizione più difficile da vincere".

Secondo lei qual è la squadra favorita?

"Il favorito non vince sempre. Il Barcellona avrebbe dovuto vincere ad Anfield e ne hanno presi quattro. Ci aspettavamo di passare contro l'Ajax e invece ci hanno eliminato. Il Real ha fatto lo stesso. E' una competizione molto difficile. Quest'anno sono molto emozionato e spero vivamente che sia il nostro anno".