UCLdraw - Juventus, Nedved su Dybala: "Può succedere di tutto"

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio di Montecarlo che ha visto i bianconeri pescare Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca: "E' un girone tosto ma è sempre Champions e le partite facili non esistono. Mi aspettavo la vittoria di Cristiano Ronaldo ma accettiamo tutto".

L'obiettivo di questa Champions è vincerla?

"L'obiettivo è passare il gruppo, poi saranno partite molto difficili di conseguenza. Siamo migliorati, abbiamo cambiato tanto anche con i giocatori. Sono convinto che siamo pronti per fare una grande stagione".

Quando tornerà in panchina Sarri?

"Abbiamo fatto un comunicato: resterà fuori per due partite per recuperare dalla polmonite. Tornerà dopo la sosta".

Cosa ne pensa del girone?

L'Atletico lo conosciamo: difficilmente prende gol e sarà una partita tosta, come sempre contro il Cholo Simeone. Il Bayer Leverkusen è una squadra difficile soprattutto in trasfertta. La Lokomotiv ha giocatori importanti ed è una trasferta lunghissima. Siamo la squadra che vuole passare il turno vincendo il girone anche se rispettiamo al massimo questo girone".

Dybala andrà via in questi ultimi giorni di mercato?

"Questa è una domanda per Paratici ma credo che fino a che c'è il mercato aperto si lavora. Può succedere di tutto"

Icardi è un vostro obiettivo?

"Si lavora sul mercato su tutti. Tutti devono lavorare in entrata e in uscita".