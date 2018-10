Ultime d'Europa, Chievo ancora sul fondo. In Bundes male lo Stoccarda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo Verona, anche per colpa della penalizzazione di 3 punti, resta in fondo alla Serie A a quota -1. Rispetto alla scorsa settimana cambia poco fra le peggiori dei 5 principali campionati europei: in Inghilterra si stacca l'Huddersfield, con Newcastle e Cardiff che continuano a condividere l'ultima posizione a quota 2 punti, mentre in Liga sale il Leganes a discapito Huesca e Rayo Valleccano. In Bundes l'Hannover viene 'raggiunto' da Stoccarda e Dusseldorf, mentre in Ligue 1 il Guingamp continua ad essere fanalino di coda in solitario.

Serie A Chievo Verona, -1 in 8 partite (3 punti di penalizzazione)

Premier League Cardiff e Newcastle, 2 punti in 8 partite

Liga Huesca e Rayo Vallecano, 5 punti rispettivamente in 8 e 7 partite

Ligue 1 Guingamp, 5 punti in 9 partite

Bundesliga Stoccarda, Dusseldorf e Hannover, 5 punti in 7 partite