Ultime d'Europa, disastro Benitez. Il Chievo resta fanalino

Resta il Chievo Verona, penalizzato, il fanalino di coda della Serie A, anche se è il Frosinone la formazione ad aver fatto meno punti. Prosegue il disastro Benitez in casa Newcastle, con un tris di formazioni in coda alla Premier League. Ultimo a sorpresa in Germania l'Hannover 96, lo stesso vale per il Guingamp in Ligue 1.

Serie A Chievo Verona, -1 in 7 partite (3 punti di penalizzazione)

Premier League Newcastle, Cardiff City, Huddersfiled, 2 punti in 7 partite

Liga Leganes, 4 punti in 7 partite

Ligue 1 Guingamp, 4 punti in 8 partite

Bundesliga Hannover 96, 2 punti in 6 partite