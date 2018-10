Ultime di formazione: Atalanta-Parma, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa ha sciolto alcuni dubbi di formazione durante la conferenza stampa di oggi: non ci sarà Roberto Inglese, che soffre di lombalgia e sta svolgendo un ciclo terapico, mentre torna a disposizione Gervinho, anche se non ancora al 100%. Spazio a Fabio Ceravolo come punta centrale, Siligardi si accomoderà invece in panchina. Dall'altra parte Gian Piero Gasperini è sempre alle prese con i tanti ballottaggi in attacco: Ilicic e Gomez dovrebbero partire dal 1', con Zapata e Barrow a contendersi la terza maglia da titolare. A centrocampo il dualismo è quello tra Gosens e Castagne sull'out di sinistra. Queste le probabili formazioni della gara dell'Atleti Azzurri d'Italia:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio.