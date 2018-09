Ultime di formazione: Bologna-Udinese, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta contro la capolista Juventus non ha minato le certezze acquisite nell'ultima settimana dal Bologna, che dovrebbe confermare la difesa a 3 tanto cara a Inzaghi per conquistare i tre punti contro una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. L'Udinese di Julio Velazquez non cambierà molto nell'11 titolare, riconfermando Pussetto a centrocampo e Fofana in mediana. Santander e Falcinelli guideranno l'attacco dei felsinei, con il giovane Svanberg, rivelazione nella sfida contro la Roma, ancora in campo dal primo minuto. Ci sarà anche Pulgar: il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso degli emiliani, riducendo la squalifica del regista.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Dijks; Santander, Falcinelli.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.