Ultime di formazione: Cagliari-Chievo, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partita da ex per Rolando Maran che dopo l'esonero della passata stagione sfiderà il ChievoVerona sulla panchina del Cagliari. Dopo il pareggio di Firenze i sardi vogliono tornare alla vittoria e per farlo il tecnico rossoblù schiererà Leonardo Pavoletti dal 1' in attacco. Castro sarà l'altro ex di turno mentre Giampiero Ventura dovrà dimenticare subito le cinque sberle prese contro l'Atalanta. Confermato il 4-3-1-2 con Birsa alle spalle di Stepinski e Pucciarelli. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana deve valutare le condizioni di Giaccherini, Djordjevic e Cacciatore, difficile il recupero di Tomovic e Obi. Non ci sarà invece lo squalificato Barba.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Pucciarelli.