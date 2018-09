Ultime di formazione: Chievo-Torino, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo è quello di cancellare il segno meno in classifica e conquistare la prima vittoria in campionato. Il Chievo, unica squadra insieme al Frosinone a non aver ancora ottenuto nemmeno un successo, si affida all'esperienza degli uomini che hanno contribuito alle salvezze nelle ultime stagioni: da Sorrentino a Cacciatore, fino a Rigoni, Radovanovic e Birsa, saranno tutti in campo contro il Torino di Mazzarri. Out Tomovic per infortunio, l'unico ballottaggio è tra Obi ed Hetemaj, mentre il tecnico granata è indeciso tra Baselli e Soriano e potrebbe concedere una chance a Parigini dall'inizio.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Slivestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.